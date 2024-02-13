FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена ДанильченкоБушуева
    Еврейчикам правду говорить нельзя смеяться только над русскимиНа открытии памят...
  • Игорь Корнаковский
    Сказала правду, а она не может нравиться. Хотя с другой стороны ставят же памятники СоЛЖЕницыну, Ельцину. И это никог...На открытии памят...
  • Николай Николаевич
    Женщина права. Жванецкий любил только себя.На открытии памят...

Генпрокуратура намерена вернуть государству три предприятия ЧЭМС

Генпрокуратура намерена вернуть государству три предприятия ЧЭМС

Как стало известно «Ъ» генеральная прокуратура обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области с целью вернуть государству три предприятия промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NV
Natalia VetscherskajaWittwer
И снова хорошая новость. Побольше бы таких новостей. Браво! Это правильно!
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх