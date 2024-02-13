Генпрокуратура намерена вернуть государству три предприятия ЧЭМС

Как стало известно «Ъ» генеральная прокуратура обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области с целью вернуть государству три предприятия промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).
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