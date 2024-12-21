FT: Шольц пришел в ярость из-за призыва Дуды конфисковать российские активы

Руководитель правительства Германии Олаф Шольц пришел в ярость из-за призыва президента Польши Анджея Дуды конфисковать и потратить замороженные активы Российской Федерации на сумму €260 млрд на предоставление кредитов киевской стороне.
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