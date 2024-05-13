Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 377 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    В 2024 году российская армия убивает на СВО каждые сутки в среднем около 1000 нацистов и насильно мобилизованных укра...Зачем тогда Запад...
  • Вячеслав Денисов
    Отличный способ воспитания насильников!Житель Балашихи о...
  • Алекс Сэм
    Очень надеюсь что наши полицейские стрелка не найдутЖитель Балашихи о...

Учёные назвали самый грязный предмет на кухне

Учёные назвали самый грязный предмет на кухне

Из-за него можно заразиться кишечной палочкой и даже заражением крови.Согласно заявлению доктора Гарета Найта из Честерского университета, на кухне самая грязная вещь — это тряпка, которой вытирают столы и рабочие поверхности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх