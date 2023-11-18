Грудинка по-домашнему (вареная)

Вареную грудинку по-домашнему можно использовать как праздничное блюдо или как дополнение к гарниру. Готовится быстро и просто, а главное получается очень нежное, вкусное, мягкое мясо, которым можно угостить даже дедушек с бабушками!!!Для приготовления вареной грудинки по-домашнему потребуется: 800 г грудинки; 150 г соли; 2 литра воды; лавровый лист - 2-3 шт.