Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дачно-огородные радости

5 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алатырка
    спасибоБисквитное пирожн...
  • Астон Мартин
    благодарюКак приготовить с...
  • Владимир
    При норвежском посоле немного соли не страшно. Можно досолить перед едой. Интересные результата дают разные масла - о...Как засолить крас...

Грудинка по-домашнему (вареная)

Грудинка по-домашнему (вареная)

Вареную грудинку по-домашнему можно использовать как праздничное блюдо или как дополнение к гарниру. Готовится быстро и просто, а главное получается очень нежное, вкусное, мягкое мясо, которым можно угостить даже дедушек с бабушками!!!Для приготовления вареной грудинки по-домашнему потребуется: 800 г грудинки; 150 г соли; 2 литра воды; лавровый лист - 2-3 шт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх