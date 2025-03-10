Трамп допустил введение новых пошлин на российские товары

Возможность введения дополнительных пошлин на товары из России рассматривают в Белом доме. Об этом 9 марта заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами на борту своего самолёта, передает Reuters.
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