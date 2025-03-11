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Худший сценарий для McLaren и главная угроза Ferrari. Прогнозы на сезон-2025 в Формуле 1

Худший сценарий для McLaren и главная угроза Ferrari. Прогнозы на сезон-2025 в Формуле 1

Пресс-служба Формулы 1McLaren McLaren: №4. Ландо Норрис (Великобритания); №81. Оскар Пиастри (Австралия)Фото: Коллаж Top GearЗадача оранжевой команды после первого за 26 лет командного титула проста как день.

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