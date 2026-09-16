Почему красивый берег оказался не местом для жизни

На карте это место выглядит почти идеальным. Небольшой посёлок у воды, тихие улицы, сады во дворах, виноградные лозы, инжир, птицы у берега, а по вечерам — красные закаты над Ейским лиманом.
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