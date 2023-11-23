За пьяную езду у жителя Уссурийска конфисковали машину

В Уссурийске любителя пьяной езды наказали дважды: его не только лишили на 2 года права управлять автомобилем, но и конфисковали в доход государства сам автомобиль, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Прокуратуры Приморского края.