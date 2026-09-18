На Xiaomi Youpin представлен фонарь за $15: луч на 448 метров, 12 600 люкс и до 45 часов работы

Новинка оснащена с телескопическим зумом, пятью режимами освещения и аккумулятором на 5000 мА•ч На платформе Xiaomi Youpin запустили краудфандинг нового мощного фонарика Xiaomi Ecue, рекомендованная цена которого составляет 199 юаней, а на этапе сбора средств устройство можно приобрести за 99 юаней.