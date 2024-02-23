Истребители перехватили воздушный шар, летевший над западом США

Global Look Press/Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air Американские истребители перехватили воздушный шар, который ранее был зафиксирован в небе над западной частью Соединенных Штатов, сообщает АВС News со ссылкой на официального представителя США.
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