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Царьград

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Handelsblatt: Германия улучшила прогноз роста ВВП на 2026 и 2027 годы

Handelsblatt: Германия улучшила прогноз роста ВВП на 2026 и 2027 годы

Основные институты Германии пересмотрели прогнозы роста ВВП на 2026 и 2027 годы. Экономика вырастет на 1,3% в 2026 году и на 1,1% в 2027 году.

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