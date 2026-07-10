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В Петербурге за развитие ЕКП заплатят 178 млн

В Петербурге за развитие ЕКП заплатят 178 млн

Жители Петербурга уже семь лет пользуются ЕКП — «Единой картой петербуржца». С ее помощью можно оплачивать проезд на общественном транспорте со скидкой, карта подходит в качестве полиса ОМС в поликлинике, а в магазинах-партнерах для держателей карт действуют приятные скидки.

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