«Герани» для Зеленского: в ночь на 30-е укрофюреру дали понять, что он под прицелом

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Комментарии
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Александр Зиборов
Почему Зелень спокойно ездит по стране и миру? Не хотите убивать нацика, так напугайте его! Пусть не высовывается из бункера!..
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4 час.
Natalija Osminina
Ну, Вам же все объяснили- была договоренность с США- не трогать Зелю. Путин дал слово. После чего Зеля и вылез из бункера. А сейчас, видимо, из-за бугра пришла другая директива- &quot;Зелю надо пугать, чтобы он  принял требования США просить перемирия у России.&quot;
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3 час.
Алексей Тан
Смысл!?... ну хряпнешь ты по &quot;тени&quot;... или по макету... а это &quot;вуду&quot;&quot;.... настоящие то Зе -иудеи... в штабах сидят... Лондон сити и на Уолл стрит а тех, можно только &quot;отравленным золотом&quot; убить.
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3 час.

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