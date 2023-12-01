«Герани» для Зеленского: в ночь на 30-е укрофюреру дали понять, что он под прицелом

Александр Зиборов Почему Зелень спокойно ездит по стране и миру? Не хотите убивать нацика, так напугайте его! Пусть не высовывается из бункера!..

Natalija Osminina Ну, Вам же все объяснили- была договоренность с США- не трогать Зелю. Путин дал слово. После чего Зеля и вылез из бункера. А сейчас, видимо, из-за бугра пришла другая директива- "Зелю надо пугать, чтобы он принял требования США просить перемирия у России."