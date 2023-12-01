В Киеве ожидается суровая зима, прогнозируют всезнающие западные СМИ Александр Ситников На фото: БПЛА «Герань-2» (Фото: militaryarms.
«Герани» для Зеленского: в ночь на 30-е укрофюреру дали понять, что он под прицелом
Комментарии
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Александр Зиборов
Почему Зелень спокойно ездит по стране и миру? Не хотите убивать нацика, так напугайте его! Пусть не высовывается из бункера!..
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4 час.
Natalija Osminina
Ну, Вам же все объяснили- была договоренность с США- не трогать Зелю. Путин дал слово. После чего Зеля и вылез из бункера. А сейчас, видимо, из-за бугра пришла другая директива- "Зелю надо пугать, чтобы он принял требования США просить перемирия у России."
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3 час.
Алексей Тан
Смысл!?... ну хряпнешь ты по "тени"... или по макету... а это "вуду"".... настоящие то Зе -иудеи... в штабах сидят... Лондон сити и на Уолл стрит а тех, можно только "отравленным золотом" убить.
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3 час.
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