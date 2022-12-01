Генсек НАТО: Военного конфликта вокруг Тайваня нельзя допустить никоим образом

После завершения двухдневного саммита стран-членов НАТО, прошедшего в Бухаресте, генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что необходимо снижать зависимость и от Китая, аналогично тому, как это сделали страны-члены военно-политического блока с Россией.