Военное обозрение

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Генсек НАТО: Военного конфликта вокруг Тайваня нельзя допустить никоим образом

Генсек НАТО: Военного конфликта вокруг Тайваня нельзя допустить никоим образом

После завершения двухдневного саммита стран-членов НАТО, прошедшего в Бухаресте, генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что необходимо снижать зависимость и от Китая, аналогично тому, как это сделали страны-члены военно-политического блока с Россией.

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