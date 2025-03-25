Чип вместо ошейника. Как регистрация поможет решить проблему бездомных собак в Барнауле

Рассказываем, где чипировать и зарегистрировать домашних питомцев и что будет, если это требование проигнорировать С 1 января 2025 года в Алтайском крае вступил в силу закон, который обязал каждого собаковода маркировать (чипировать) и зарегистрировать своего питомца.