Сколько в России зарабатывают учителя: почему в профессии существует серьезный дефицит кадров

"Блокнот" рассказал, сколько в России зарабатывают учителя Иллюстрация "Блокнот" «Блокнот» решил выяснить, сколько зарабатывают представители этой почетной профессии, и почему в школах не хватает педагогов.
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"почему в профессии ... дефицит кадров" - на одного учителя толпа управленцев, типа "один с сошкой, а семеро с ложкой" и у каждого зряплата шибче учительской! А должно быть - наоборот.