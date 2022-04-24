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Intel раскрыла код встроенного ПО специального ядра чипов Elkhart Lake

Intel раскрыла код встроенного ПО специального ядра чипов Elkhart Lake

Исходный код встроенного программного обеспечения (ПО) для специального ядра Programmable Services Engine (PSE) процессоров семейства Elkhart Lake раскрыла компания Intel, 22 апреля код прошивки выложен на хранилище программных проектов GitHub.

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