В МИД просроченной Украины призвали Монголию арестовать президента РФ Путина. Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и потому обязана выполнить ордер на арест президента России Владимира Путина, заявили в МИД Киевской хунты.
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