Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Одиссей
    Честь и хвала финскому блогеру, который не побоялся честно сказать правду западному обывателю с заплывшим жиром мозга...Финский блогер шо...
  • Сергей Гурин
    👍😀👍👍😜Лётчика F-16 могл...
  • Валерий Беседин
    Вместе с щупальцами им надо отрезать и яйца!! Ибо неча людям мозги е@ать!!!(((Подельники Чубайс...

МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ - Киевские неонацисты требуют от Монголии арестовать Путина

МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ - Киевские неонацисты требуют от Монголии арестовать Путина

В МИД просроченной Украины призвали Монголию арестовать президента РФ Путина. Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и потому обязана выполнить ордер на арест президента России Владимира Путина, заявили в МИД Киевской хунты.

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