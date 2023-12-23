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Поплавская обратилась к Собчак после «голой» вечеринки Ивлеевой

Поплавская обратилась к Собчак после «голой» вечеринки Ивлеевой

В своих социальных сетях Яна Поплавская обратилась к Ксении Собчак, чтобы напомнить ей, как год назад блогер оказалась в центре скандала, когда уехала из страны и выяснилось наличие у нее паспорта Израиля.

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Комментарии
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Alex Nемо
Ну устроили групповуху, и что?  Кому какое дело кто с кем и в каком количестве трахается.  Они придурки только в том, что устроили сами шумиху вокруг этой групповухи. В тихую бы собрались, перетрахались бы кто с кем хотел и всё было бы нормально.
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12 час.
AS
Anatoliy Skorohodov
Извгащенцы газвлекаются. Пиг, во вгемя западноевгопейской чумы! Пидагасы домогощенные!
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10 час.
авдей НА
Лишать звание какие они народные профурсетки и пидерасты даже холопам и рабам западло с этими тварями рядом быть
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