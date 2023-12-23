Поплавская обратилась к Собчак после «голой» вечеринки Ивлеевой

Alex Nемо

Ну устроили групповуху, и что? Кому какое дело кто с кем и в каком количестве трахается. Они придурки только в том, что устроили сами шумиху вокруг этой групповухи. В тихую бы собрались, перетрахались бы кто с кем хотел и всё было бы нормально.