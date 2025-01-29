Свыше тысячи иностранных граждан проверили правоохранители в ходе рейда по линии миграции в Новосибирске

Проверку соблюдения миграционного законодательства иностранцами проводили сотрудники Управления по вопросам миграции регионального главка полиции при поддержке спецподразделения Росгвардии на территории Кировского района областного центра.
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