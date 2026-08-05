Схема, пережившая СССР: почему сочленённые вездеходы не устарели за полвека

Сочленённая схема — это не просто дань традиции. У неё есть чёткие инженерные преимущества: равномерное распределение нагрузки, манёвренность на слабых грунтах и способность перевозить тяжёлые грузы там, где не пройдёт обычная машина.
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