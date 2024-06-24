Компания «Транснефть – Дружба» поставила энергоэффективное теплотехническое оборудование заказчику

Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО «Транснефть – Дружба» изготовила и поставила первую блочно-модульную котельную (БМК) собственного производства внешнему заказчику – компании СИБУР.
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