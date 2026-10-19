Губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко 19 октября исполнилось 66 лет. Почти восемь лет он руководит регионом, для которого географическая удаленность, сложная логистика и высокая стоимость инфраструктуры всегда были серьезными ограничениями.