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Семейный день цифровой грамотности пройдет на ВДНХ 14 октября

Семейный день цифровой грамотности пройдет на ВДНХ 14 октября

В павильоне «Умный город» на ВДНХ 14 октября пройдет семейный день цифровой грамотности. Эксперты Департамента информационных технологий города Москвы и представители ведущих ИТ-компаний расскажут о роли цифровых услуг и сервисов в современной жизни и о правилах безопасности в диджитал-среде.

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