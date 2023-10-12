Семейный день цифровой грамотности пройдет на ВДНХ 14 октября

В павильоне «Умный город» на ВДНХ 14 октября пройдет семейный день цифровой грамотности. Эксперты Департамента информационных технологий города Москвы и представители ведущих ИТ-компаний расскажут о роли цифровых услуг и сервисов в современной жизни и о правилах безопасности в диджитал-среде.