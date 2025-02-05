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Крымская газета

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  • Андрей Шишинов
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  • nyha
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Какой сегодня праздник: 6 февраля

Какой сегодня праздник: 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, во всём мире отмечается Международный день бармена. Дата для праздника выбрана не случайно - 6 февраля отмечается День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

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