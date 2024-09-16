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Царьград

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Выборы президента Украины дошли до суда: Подан иск с требованием

Выборы президента Украины дошли до суда: Подан иск с требованием

Суд на Украине рассмотрит иск с требованием назначить выборы президента.На Украине не заканчиваются попытки добиться проведения президентских выборов.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
«А судьи кто?!»🤣🤣🤣
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