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"Нина, у нас отмена": Полпреду Жоге из США прислали "троянскую лошадь". Не вышло

"Нина, у нас отмена": Полпреду Жоге из США прислали "троянскую лошадь". Не вышло

Коллаж Царьграда Екатеринбурге разразился очередной скандал, связанный с Ельцин Центром. На этот раз его руководители пригласили прочитать лекцию правнучку генсека Никиты Хрущёва — открытую русофобку Нину Хрущёву.

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Комментарии
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лина любимцева
Эта &quot;хрущева&quot; - САМА ПРОГНИВШЕЕ ТЕСТО В КВАШНЕ..... И  ЧТОБЫ МЫ ЭТУ СВОЛОЧЬ БОЛЬШЕ НИКОГДА В РОССИИ НЕ ВИДЕЛИ!! Пшла она вон, пся крэв!!
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12 час.
лл
лина любимцева
КОГДА уже закроют этот русофобский АЛКАШ &quot;Ельцин-центр&quot;?!!!
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12 час.
Лариса Галахова
Бородавочнику долго ещё на том свете вертеться на гриле придётся за его грехи.
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10 час.

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