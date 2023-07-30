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Наши хакеры заглянули на курорты Испании, а потом отключили интернет Польше

Наши хакеры заглянули на курорты Испании, а потом отключили интернет Польше

Есть такая страна - Испания. И она, в отличии от всего ЕС, вообще-то несильно бедствует. Мало того, что ей на сугрева надо далеко не столько, как той же Германии, так сейчас она за счет многих европейских стран вообще поправляет свое материальное положение.

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Комментарии
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ВЕРА СОКОЛОВА
Хохляндию почаще посещаете, так держать!
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5 час.
Сантьяга
«Убойный» аргумент!))) У тебя всё? Да... и можешь, для общего развития, полюбопытствовать, что такое эрратив.)))
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3 час.
Ирина Черных
У тебя ума защититься точно не хватит.
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1 час.

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