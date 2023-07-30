Наши хакеры заглянули на курорты Испании, а потом отключили интернет Польше

Есть такая страна - Испания. И она, в отличии от всего ЕС, вообще-то несильно бедствует. Мало того, что ей на сугрева надо далеко не столько, как той же Германии, так сейчас она за счет многих европейских стран вообще поправляет свое материальное положение.