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Морская пехота ЧФ уничтожила разведгруппу ВСУ в Курской области

Морская пехота ЧФ уничтожила разведгруппу ВСУ в Курской области

Бойцы морской пехоты Черноморского флота ликвидировали украинскую разведгруппу в Курской области. Об этом РИА Новости сообщили представители силового ведомства.

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