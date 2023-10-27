Два слова о доброте, помощи и самостоятельности

Интересно, наше политическое руководство когда-нибудь встанет на позиции здравого смысла и перестанет заниматься благотворительностью, или мы так и будем всех спасать, получая за это вместо благодарности крики об оккупации и репарациях? Лично я глубоко убеждена, что помогать людям надо исключительно дозированно, причем в случае крайней необходимости, иначе тебе залезут на голову, свесят ноги и еще будут уверять - тебе несказанно повезло, что именно твоя шея оказалась под их тылом, так что вези и не дергайся.