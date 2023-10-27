Интересно, наше политическое руководство когда-нибудь встанет на позиции здравого смысла и перестанет заниматься благотворительностью, или мы так и будем всех спасать, получая за это вместо благодарности крики об оккупации и репарациях? Лично я глубоко убеждена, что помогать людям надо исключительно дозированно, причем в случае крайней необходимости, иначе тебе залезут на голову, свесят ноги и еще будут уверять - тебе несказанно повезло, что именно твоя шея оказалась под их тылом, так что вези и не дергайся.
Два слова о доброте, помощи и самостоятельности
Комментарии
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Регина Толстоброва
Помидоры тогда копейки стоили, а вырастить ох какого труда надо. Не надо всех лентяями делать.
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2 д.
ЕБ
Елена Бреслова
обманули-и-и...
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2 д.
zina177mailru Черенкова
Господи, хватит ныть, помидоры выращивать трудно, мне около 80 ти лет и всю жизнь их выращиваю и не надорвалась, значит лентяи, для себя не хотят вырастить, а зачем, когда привезут и никакого труда
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1 д.
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