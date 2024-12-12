Вехи истории: как выглядят разные солнечные панели МКС

Старая солнечная панель, созданная в середине 1980-х годов — слева, панель, сделанная в середине 2010-х годов, — справа / © NASA / Don Pettit На фотографии Петтит запечатлел две солнечные панели, которые обеспечивают орбитальный форпост энергией.
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