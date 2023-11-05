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Русская весна

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Убийственный закон: в Канаде растёт число граждан, обращающихся за эвтаназией

Убийственный закон: в Канаде растёт число граждан, обращающихся за эвтаназией

Уже каждая 25-я смерть в Канаде — в результате эвтаназии. Об этом сообщает издание City News. После легализации медицинского добровольного ухода из жизни для этого даже не обязательно быть смертельно больным.

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