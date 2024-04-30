На Поклонной горе в Москве выставили трофейную НАТОвскую техникуНа выставку попали:— трофейные немецкие танк Leopard и боевая машина Marder,— американские HMMWV и M1124 MaxxPro,— британские Husky TSV и Mastiff PPV,— австралийский Bushmaster, турецкий Kirpi,— переданная из Эстонии южноафриканская Mamba Mk2 EE,— австрийский Steyr-Puch 712m Pinzgauer 6 x 6 Military Ambulance.
НАТОвская техника в Москве. Но есть нюанс...
Комментарии
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Сергей Погорелов
Только плюнуть надо не на это железо, а в рожи тех, кто это железо поставил и тех, кто им управлял.
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8 час.
ИП
Игорь Петров
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2 час.
Диана Мальгинова
Металла у нас будет побольше.
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2 час.
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