Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Захарова сравнила визит Зеленского в Белый дом со сказкой Андерсена

Захарова сравнила визит Зеленского в Белый дом со сказкой Андерсена

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон со сказкой Ханса Кристиана Андерсена «Новое платье короля».

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