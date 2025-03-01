Захарова сравнила визит Зеленского в Белый дом со сказкой Андерсена

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон со сказкой Ханса Кристиана Андерсена «Новое платье короля».
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