Восток России отметил юбилей Великой Победы парадом и шествием 6 тыс. человек

На Камчатке и Чукотке стартовали праздничные мероприятия в честь Великой Победы. В Петропавловске-Камчатском прошел парад с участием 1100 человек, а на Чукотке состоялось шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие около 6 тысяч человек.
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