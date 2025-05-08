Восток России отметил юбилей Великой Победы парадом и шествием 6 тыс. человек

На Камчатке и Чукотке стартовали праздничные мероприятия в честь Великой Победы. В Петропавловске-Камчатском прошел парад с участием 1100 человек, а на Чукотке состоялось шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие около 6 тысяч человек.