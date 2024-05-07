В Туле волонтеры раздадут 20 тысяч георгиевских лент накануне Дня Победы

В преддверии Дня Победы, 9 мая, в Туле проводится всероссийская акция "Георгиевская ленточка", в рамках которой волонтеры раздают ленты жителям и гостям города, сообщает пресс-служба местной администрации.
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