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В Туле волонтеры раздадут 20 тысяч георгиевских лент накануне Дня Победы

В Туле волонтеры раздадут 20 тысяч георгиевских лент накануне Дня Победы

В преддверии Дня Победы, 9 мая, в Туле проводится всероссийская акция &quot;Георгиевская ленточка&quot;, в рамках которой волонтеры раздают ленты жителям и гостям города, сообщает пресс-служба местной администрации.

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