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Тесто на кипятке для пельменей

Тесто на кипятке для пельменей

Универсальное заварное тесто для вареников, пельменей, чебуреков… Это не тесто, а просто песня! Нежное, эластичное, податливое, приятное в работе и очень вкусное! Что пельмени, что вареники или чебуреки всегда с ним получаются просто изумительные.

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