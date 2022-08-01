Тесто на кипятке для пельменей

Универсальное заварное тесто для вареников, пельменей, чебуреков… Это не тесто, а просто песня! Нежное, эластичное, податливое, приятное в работе и очень вкусное! Что пельмени, что вареники или чебуреки всегда с ним получаются просто изумительные.