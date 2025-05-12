Турецкий политолог Юджель: Россия добивается переговоров с Украиной без участия Запада

МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. По словам турецкого политического аналитика Умура Тугая Юджеля, Россия нацелена на проведение переговоров с Украиной в обход западных стран, а Турция, в свою очередь, готова предпринять все необходимые шаги для содействия этому процессу.