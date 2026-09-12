За ночь ПВО уничтожила 230 украинских беспилотников над 13 регионами России

В период с 20:00 мск 11 сентября до 08:00 мск 12 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.