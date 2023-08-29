Исполком НХЛ одобрил продажу «Оттавы» миллиардеру Эндлауэру за 950 млн долларов. Сделку должен утвердить Совет директоров

58-летний бизнесмен заручился поддержкой членов исполнительного комитета. В него входят комиссионер НХЛ Гэри Беттман, его заместитель Билл Дэйли, и ряд владельцев клубов – Марк Чипмэн («Виннипег»), Джефф Молсон («Монреаль»), Джереми Джейкобс («Бостон»), Крейг Липолд («Миннесота»), Тед Леонсис («Вашингтон»), Генри Самуэли («Анахайм»), Ларри Таненбаум («Торонто») и Джефф Виник («Тампа-Бэй»).
Популярные статьи
- Виталий Фридзон, Александр Овечкин и Ольга Бузова приняли участие в открытии караоке-бара в Москве
- «Те, кто аплодирует сексуальному насилию, не должны оставаться на своих постах». Вице-премьер Испании о реакции тренеров мужской и женской сборных на речь Рубиалеса
- Против Рубиалеса прошел митинг феминисток в Мадриде: «Дженни, мы с тобой»
Свежие комментарии