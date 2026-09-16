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Газета.ру

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Избирком исключит из бюллетеней для голосования двух кандидатов от "Яблока"

Избирком исключит из бюллетеней для голосования двух кандидатов от "Яблока"

Избирательная комиссия Чувашской Республики приняла решение исключить из бюллетеней для голосования двух кандидатов от партии «Яблоко», которые баллотировались по одномандатным округам на выборах в Госдуму.

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