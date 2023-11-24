Зампред ВТБ Пьянов заявил, что конец "битвы при Ватерлоо" еще не настал

Центробанк РФ пока не достиг цели по стабилизации темпов роста цен в России, и у него есть много оснований для очередного повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 15 декабря, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам.