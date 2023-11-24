Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Ага, а ещё он хотел парад в Крыму и взятия Москвы... Одни "перемоги" в голове у кровавого клоуна. Дурень думкой...  П...Зеленский заявил,...
  • Георгий Михалев
    Нехрена пускать миротворцев. Все они продажные и сторонники террористов. Сначала необходимо полностью ликвидировать х...Полянский заявил,...
  • leonid
    "В следующем году - ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет",  так не будет уже самой укры.Лидер партии "Слу...

Зампред ВТБ Пьянов заявил, что конец "битвы при Ватерлоо" еще не настал

Зампред ВТБ Пьянов заявил, что конец "битвы при Ватерлоо" еще не настал

Центробанк РФ пока не достиг цели по стабилизации темпов роста цен в России, и у него есть много оснований для очередного повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 15 декабря, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх