Зампред ВТБ Пьянов заявил, что конец "битвы при Ватерлоо" еще не настал

Центробанк РФ пока не достиг цели по стабилизации темпов роста цен в России, и у него есть много оснований для очередного повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 15 декабря, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам.
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