Я на свадьбе, забери моих детей из сада! - Мой звонок их отцу быстро сбил с золовки всю спесь

В 16:37 на экране высветилось имя Ларисы. За её голосом слышались музыка, смех и звон посуды, а через пять минут я уже смотрела на ключи от машины, лежавшие рядом с телефоном.
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Это, обычное поведение разведенных женщин. Скинуть ребёнка на родственников, а самой гулять и "устраивать свою личную жизнь".