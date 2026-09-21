Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Конец близок? Зеленский экстренно запросил встречу с Путиным. Счёт пошёл на месяцы

Конец близок? Зеленский экстренно запросил встречу с Путиным. Счёт пошёл на месяцы

ИА Новороссия Глава киевского режима снова начал юлить и неожиданно выступил с инициативой организовать срочную встречу с президентом России в рамках саммита G20 в Майами.

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Профиль пользователя Виктор Старицын
Виктор Старицын

moskva-putinu.ru. Письмо Путину Переговоры Путина, с главным людоедом Украины, зелёным упырём, - который виновный, уничтожении миллионы людей. Было бы именно это - если бы Гитлер, который уничтожил миллионы Советских людей - стал уговаривать Сталина, провести переговоры о мире. Пускай приезжает. Чтоб не кусался - посадить бешеную тварь в железную клетку, и возить по городам, чтоб народ видел - что за звери бывают - в человеческой шкуре.

Итоги года с Владимиром Путинымmoskva-putinu
Профиль пользователя Виктор Старицын
Виктор Старицын

Переговоры  Путина,  с главным людоедом Украины, зелёным упырём, - который виновный, уничтожении миллионы людей. Было бы тоже самое - если бы Гитлер, который уничтожил миллионы Советских людей - стал уговаривать Сталина, провести переговоры о мире. Пускай приезжает. Чтоб не кусался - посадить бешеную  тварь в железную клетку, и возить по городам, чтоб народ видел - что за звери бывают - в человеческой шкуре.

Профиль пользователя Сергей Федотов
Сергей Федотов

Зеленский😳 С Путиным?🙄
Ещё раз, вот этот вот протухший, обкуренный клоун, сменивший зелёные штаны с ширинкой на заднице на униформу работника похоронного бюро встречаться с Путиным?...нет, не так - с ПУТИНЫМ?
Охренеть комедия😜