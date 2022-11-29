Общественная служба новостей

1 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Что так? Люська-Арестович уже сколько раз трепался что у русских скоро ракеты закончатся.В ВСУ заявили, чт...
  • Людмила
    нарик, да что там 1 триллион, проси больше  !😜😛😂Зеленский: На вос...
  • Борис
    Евреям бы сидеть тихо тихо а то ведь иран может получить ядрену бомбу у северной кореи .Политолог Ципис з...

Работник скорой Беляков назвал процент тяжелых больных с ковидом

Работник скорой Беляков назвал процент тяжелых больных с ковидом

Официальная статистика констатирует увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как выглядит ситуация глазами работников скорой помощи, и на что чаще всего жалуются больные, Общественной службе новостей рассказал глава профсоюза «Фельдшер.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх