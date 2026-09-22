Новосибирцам пообещали магнитную бурю 24–26 сентября

В течение ближайших суток геомагнитная обстановка в Новосибирской области останется спокойной: Kp-индекс не превысит 2,0 балла, а вероятность магнитной бури составляет лишь 3%.
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