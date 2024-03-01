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Вечерний Новосибирск

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Житель Новосибирска продает визитку экс-мэра Анатолия Локтя за 5000 рублей

Житель Новосибирска продает визитку экс-мэра Анатолия Локтя за 5000 рублей

Состояние товара пользователь сервиса объявлений оценил как новое. На картонном прямоугольнике красного цвета указана организация – мэрия города Новосибирска, ФИО Локоть Анатолий Евгеньевич, должность – мэр, контактные телефоны и адрес места работы – Красный проспект, 34.

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