Житель Новосибирска продает визитку экс-мэра Анатолия Локтя за 5000 рублей

Состояние товара пользователь сервиса объявлений оценил как новое. На картонном прямоугольнике красного цвета указана организация – мэрия города Новосибирска, ФИО Локоть Анатолий Евгеньевич, должность – мэр, контактные телефоны и адрес места работы – Красный проспект, 34.
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