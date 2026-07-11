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Царьград

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Игорь Долгопятов раскрыл три причины возникновения геморроя

Игорь Долгопятов раскрыл три причины возникновения геморроя

Колопроктолог Игорь Долгопятов из клиники академика Ройтберга рассказал о трёх основных причинах развития геморроя: малоподвижный образ жизни, хронические запоры и чрезмерная физическая нагрузка, особенно подъём тяжестей.

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