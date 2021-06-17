Тайна смерти Василия Шукшина: что скрывал Георгий Бурков

Любители историиПолитикаТайна смерти Василия Шукшина: что скрывал Георгий Бурков кадр из фильма В последние годы жизни режиссер и писатель Василий Шукшин был очень дружен с актером Георгием Бурковым.Вернуться к статье117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКремлев ВладимирКакой смысл был КГБ уничтожать Шукшина и за что? Чушь.Сергей ЧерновПростой человек может умереть или окончить жизнь самоубийством , знаменитость обязательно убили - хрень.Ольга Томашевич (Вишневская)Чушь.michail kosИ только два человека знают истину - отцы Петрова и Баширова.Николай Дегтевне верюИсайчиков ВФ gtГазетная утка. Сам Брежнев дал " добро" на выпуск "Калины красной"... Почему забыли про масонов, жидов, Петрова и БашароЛеонидТвою ж...дивизию!!! Какой только хрени с бодуна ни приводится, но виноват будет КГБ. Жаль, что не поверят о причастности Петрова с Бошировым, а то либерота такой фантастический сюжет накрутила бы...Vladimir LioubimcevТак эта семейка "Шукшиных" позорилась на всех телеканалах, что даже про самого Шукшина ничего читать даже не хочется. Опозорили всех и вся...Владислав ДербушевВы своей тупость напоминаете мне Фридриха Наумовича Горенштейна с его мерзким пасквилем вместо некролога на смерть Шукшина: "Что же представлял из себя этот рано усопший идол? В нем худшие черты алтайского провинциала, привезенные с собой и сохраненные, сочетались с худшими чертами московского интеллигента, которым он был обучен своими приемными отцами. Кстати, среди приемных отцов были и порядочные, но слепые люди, не понимающие, что учить добру злодея - только портить его. В нем было природное бескультурье и ненависть к культуре вообще, мужичья, сибирская хитрость Распутина, патологическая ненависть провинциала ко всему на себя не похожему, что закономерно вело его к предельному, даже перед лицом массовости явления, необычному юдофобству. От своих же приемных отцов он обучился извращенному эгоизму интеллигента, лицемерию и фразе, способности искренне лгать о вещах ему незнакомых, понятиям о комплексах, под которыми часто скрывается обычная житейская пакостность. Обучился он и бойкости пера, хоть бойкость эта и была всегда легковесна. Но собственно тяжесть литературной мысли, литературного образа и читательский нелегкий труд, связанный с этим, уже давно были не по душе интеллигенту, привыкшему к кино и телевизору. А обывателю, воспитанному на трамвайно-троллейбусной литературе типа "Сержант милиции", читательская веселая праздность всегда была по душе. К тому же умение интеллигента подменять понятия пришлось кстати. Так самонеуважение в свое время было подменено совестью по отношению к народу. Ныне искренняя ненависть алтайца к своим отцам в мозгу мазохиста преобразилась в искренность вообще. И он писал, и ставил, и играл так много, что к концу своему даже надел очки, превратившись в ненавистного ему "очкарика". На похоронах этого человека с шипящей фамилией, которую весьма удобно произносить сквозь зубы, играя по-кабацки желваками, московский интеллигент, который Анну Ахматову, не говоря уже о Цветаевой и Мандельштаме, оплакал чересчур академично, на этих похоронах интеллигент уронил еще одну каплю на свою изрядно засаленную визитку. Своим почетом к мизантропу интеллигент одобрил тех, кто жаждал давно националистического шабаша, но сомневался - не потеряет ли он после этого право именоваться культурной личностью. Те, кто вырывал с корнем и принес на похороны березку, знали, что делали, но ведают ли, что творят те, кто подпирает эту березку своим узким плечом? Не символ ли злобных темных бунтов, березовую дубину, которой в пьяных мечтах крушил спинные хребты и головы приемным отцам алтаец, не этот ли символ несли они? Впрочем, террор низов сейчас принимает иной характер, более упорядоченный, официальный, и поскольку береза дерево распространенное и символичное, его вполне можно использовать как подпорки для колючей проволоки под током высокого напряжения. Но московский интеллигент, а это квинтэссенция современного интеллигента вообще, московский интеллигент неисправим, и подтвердил это старик, проведший за подпорками отечественных деревьев и отечественной проволоки много лет, а до этого читавший философов и прочих гениев человечества - вообще известный как эрудит. "Это гений, равный Чехову", - сказал он о бойком перышке (фельетонном) алтайца, который своими сочинениями заполнил все журналы, газеты, издательства. Разве что программные прокламации его не печатали. Но требовать публикацию данного жанра - значит предъявлять серьезные претензии к свободе печати. И когда, топча рядом расположенные могилы, в которых лежали ничем не примечательные академики, генералы и даже отцы московской интеллигенции приютившие некогда непутевого алтайца, когда, топча эти могилы, толпа спустила своего пророка в недра привилегированного кладбища, тот, у кого хватило ума стоять в момент этого шабаша в стороне, мог сказать, глядя на все это: "Так нищие духом проводили в последний путь своего беспутного пророка". Сколько же жидовской ненависти к русскому гению в этом вонючем пасквиле...Не ОнШукшин - прекрасный образчик "народного" сочинительства, укладывавшийся в советские идеологические догмы. Никакого смысла убивать его КГБ не было. Бессмысленные копания в дерьме, воспринимаемые слабоумными за "настоящую жизнь народа" , угрозы большевизму не несли. Это лишь вариант "опиума для народа".Гензик КолинСталена на вас нету!Комментировать
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